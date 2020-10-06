اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد وقف ترامب محادثات التحفيز

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:42 م
الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد وقف ترامب محادثات التحفيز مؤشر هبوط
رويترز

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تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا اليوم الثلاثاء لتغلق منخفضة بعد قول الرئيس دونالد ترامب إنه قرر وقف المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن مشروع قانون لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات.

كانت الأسهم مرتفعة قبل التصريحات، لكنها انخفضت بعد تغريدة ترامب على تويتر، وقال روبرت فيبس، المدير لدى بير سترلينج كابيتال مانجمنت في أوستن بولاية تكساس، "معظم موجة الصعود التي عرفناها في الأسبوع الأخير على وجه الخصوص كان قائما على الآمال حيال حزمة تحفيز إضافية.. لكن لم تعد هناك مبررات كافية الآن لتوظيف الأموال قبل الانتخابات."

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 381.15 نقطة بما يعادل 1.35 بالمئة إلى 27767.49 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 48.15 نقطة أو 1.41 بالمئة ليسجل 3360.48 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 179.31 نقطة أو 1.58 بالمئة إلى 11153.18 نقطة، وفي وقت سابق من الجلسة، حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن تعافي الاقتصاد الأمريكي أبعد ما يكون عن الاكتمال.

وقال باول إن انتعاش الاقتصاد المحلي قد يتحول إلى انكماش في حالة عدم احتواء فيروس كورونا بفعالية وصيانة النمو.

 


مؤشر هبوط

الأسهم الأمريكية

اقتصاد

ترامب

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