إصابات كورونا الجديدة فى فرنسا أكثر من 10 آلاف حالة يوميا

سجلت فرنسا 10489 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء وهو عدد يقل كثيرا عن إصابات يومية قاربت 17000 تم تسجيلها يوم السبت لكن عدد الإصابات ما زال أكثر من مستوى 10000 حالة الذي تم تسجيله للمرة الأولى فى منتصف سبتمبر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 634763 وأن المتوسط المتحرك لسبعة أيام من حالات الإصابة الجديدة يوميا زاد على 12000 بقليل. وتم تسجيل 5084 حالة يوم الاثنين وهو الذي ينخفض فيه التسجيل عادة بعد العطلة الأسبوعية.

وزاد عدد من يعالجون في المستشفياات من فيروس كورونا 104 إلى 7397 في استمرار لاتجاه تصاعدي بدأ في أوائل سبتمبر أيلول. وزاد عدد من يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة 11 إلى 1426.