أمن الفيوم يلقى القبض على 2 مسجلين لشروعهما فى سرقة محررة صحفية

الفيوم رباب الجالى

قررت نيابة بندر الفيوم اليوم الثلاثاء، حبس اثنين مسجلين بعدد من قضايا السرقات والمخدرات وحيازة سلاح نارى وأبيض، والمتورطين بالشروع بسرقة محررة صحفية بالفيوم، 4 أيام لحين التجديد فى الميعاد.

وتعرضت الصحفية فاتن عبد الجليل، لحادث شروع بالسرقة بالإكراه على يد اثنين مجهولين يستقلون دراجة بخارية بشارع أحمد شوقى بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم، أثناء توجهها إلى مسكنها بالقرب من هذه المنطقة، وإحداث إصابات بها، وفر المتهمان هاربين.

وكانت البداية أثناء سير الصحفية بشارع أحمد شوقى بمنطقة لطف الله عشية الأربعاء الماضى بتاريخ 23 سبتمبر، وأثناء توجهها إلى محل سكنها بالقرب هذه المنطقة فوجئت بشخصين يقوما بخطف حقيبة يدها وسحلها أرضا مسافه كبيرة مما أحدث لها أصابات وكدمات شديدة برأسها وانحاء جسدها جعلها تفقد التركيز واصابها الاعياء الشديد ولم تتمكن من النهوض على قدمها.



إلا أن المارة أنقذوها وفروا هاربين بشارع جانبى خشية الإمساك بهم من المارة، عندما هرول المارة خلفهم ليمسكوا بهما بالسيارات والدراجات البخارية وتعالى الاصوات بـ"امسك حرامى" وعلى الفور بعد أن فاقت تواصلت مع اللواء صبرى عزب مدير البحث الجنائى بمديرية امن الفيوم والدفع بقوة عقب الواقعة بدقائق بفريق بحث برئاسة كل من النقيبين على ياسر وابراهيم طنطاوى معاونى مباحث قسم أول الفيوم، ونقل الصحفية إلى المستشفى لعمل الاسعافات الاولية لها واشاعة مقطعية على الرأس للاطمئنان على الاصابات برأسها، وتم تحرير محضر رقم 11131 جنح قسم اول الفيوم.

وكلف اللواء صبرى عزب مدير البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم الرائد حسين فؤاد مدير مباحث قسم اول الفيوم بتشكيل فريق بحث للتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها ومراجعة كاميرات المنطقة التى وقعت بها، وعلى الفور قام الفريق برئاسة رئيس المباحث ومعاونيه النقيبان محمد عبد الناصر وابراهيم طنطاوى بمتابعة خط سير المتورطين بالواقعة ومراجعة الكاميرات بالمنطقة.

وتابع اللواء صبرى عزب مدير البحث الجنائى سير الواقعة والتى أكدت بتحريات الرائد حسين فؤاد أن المتورطين بالواقعة هما كل من "أحمد ر م ع" (30 سنه )، و"إسلام ط ع"25 سنه )ـ مقيمان بعلواية سعادة التابعة للصوفى بدائرة قسم اول الفيوم، والمسجلين بعدد من القضايا منها سرقة بالإكراه ومخدرات وحيازة اسلحة نارية، وشكلت قوة شارك بها العميد أمير السحلى مأمور قسم اول الفيوم وبرئاسة رئيس المباحث ومعاونية والقاء القبض عليهما بعد إعداده عدة أكمنة لهما بمحيط سكنها والاماكن التى ترددون عليها، وتكثيف التحقيقات ومناقشتهما حول ارتكاهم اى جرائم اخري، وعرضهما على النيابة امس الاثنين والتى كلفت بالتحريات والتى أكدتها مباحث القسم وعرضهما اليوم والتى امرت بحبسهما 4 ايام لحين التجديد.