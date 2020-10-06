أذربيجان: أرمينيا أطلقت صواريخ على خط أنابيب الطاقة باكو تبليسى جيهان دون إصابته

كتب أحمد عرفة

قال نائب الرئيس الأذربيجانى، التشين أميربانوف، إن أرمينيا أطلقت صواريخ على خط أنابيب الطاقة باكو تبليسي جيهان دون إصابته، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق حمّلت أرمينيا تركيا مسئولية تجدد المعارك فى قره باغ جراء دعمها لأذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل. وقبلها قال نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا: "مستعدون لتقديم تنازلات متبادلة مع أذربيجان بشأن قره باغ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف رئيس وزراء أرمينيا: "واثقون من دفاع روسيا عنا عند الضرورة".

وفى وقت سابق أعلنت سلطات إقليم قره باغ، اليوم الثلاثاء، مقتل 21 مسلحا أرمينيا في مواجهات جديدة مع جيش أذربيجان، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأمس، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك مقتل أكثر من 40 مدنيا جراء النزاع المسلح بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني في إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أعلن عن قلقه البالغ من المواجهات المستمرة على خط التماس فى قره باغ، داعيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية هناك.