أخبار المحافظات اليوم.. احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

اللواء محيى نوح أحد مؤسسى الكتيبة 103 صاعقة: سعيد بتنمية سيناء فى عهد الرئيس السيسى





واحد من أهم أبطال العسكرية المصرية، تاريخ حافل خاض فيه أربعة من أهم الحروب في العصر الحديث، و أحد مؤسسي الكتيبة 103 صاعقة، ومجموعة 39 قتال التي كسرت العدو في الاستنزاف، إنه اللواء محي الدين نوح، التقى" اليوم السابع" في الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، بالبطل داخل منزله بمركز أبو حماد، هذا المنزل الذي تحمل جدرانه شهادات وأوسمة وتكريمات رؤساء الجمهورية وقادة القوات المسلحة، تقديرا لما قدمه خلال تاريخ طويل في العسكرية المصرية، كل واحدة تحمل منها قصة وبطولة .





وأكد نوح أن انتماءه للقوات المسلحة المصرية، شرف ووسام على صدره، وأن الجيش المصري هو التاسع على مستوى العالم، والرابع فى القوات البحرية، فهو جيش قوي قادر على حماية الحدود لأكثر من 5000 كيلو، وإبادة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومى .

مشايخ سيناء يتذكرون الانتصار والعبور ويشيدون بمشروعات التنمية والتعمير

وثقت شهادات مشايخ ورموز قبائل بدو سيناء، الذين عاشوا لحظة الانتصار يوم السادس من أكتوبر عام 1973 من على الأرض المحتلة وقتها، والتى نقلها أبناء هذا الجيل من الأباء والأجداد، كيف تمت ملحمة النصر وكيف امتدت حتى اليوم، حيث بدأت بالعبور والتحرير ثم التنمية والتعمير.





قال "الشيخ حسن ابوعبه" من رموز قبيلة العليقات بجنوب سيناء : "ترسخت فى وجدانى لحظات انتصار اكتوبر ولَم انساها حيث بلغنا خبرها ونحن وسط الجبال بمنطقة الرملة حيث ديار قبيلة العليقات" . وأشار إلى أنه كان وقتها فى الثالثة عشر من عمره، وشاهدوا فى هذا اليوم الطائرات الخاصة بفرق الكوماندوز المصرية وهى تضرب أهداف العدو الإسرائيلى فى عمق سيناء. ووصف الشيخ حسن تلك اللحظات بقوله : "ظهر يوم 6 أكتوبر سمعوا عن طريق اذاعة صوت العرب خبر النصر وفى هذه اللحظة انطلقت الأفراح والزغاريد وسط الجبال".

متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

يحتفل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اليوم، باستقبال المواطنين للمتحف وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعريف المواطنين بتاريخ أكتوبر المجيدة وشخصية الرئيس السادات المميزة، وقال عمرو شلبى، مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إن هناك إقبالا كبيرا على المتحف اليوم لمشاهدة المقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات من كافة الأعمار.





أضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتحف يضم عددا كبيرا من مقتنيات الرئيس السادات منها البدل العسكرية والأوسمة ومخطوطات لخط يده نادرة ومجموعة من الصور الخاصة به فى كافة مراحل حياته، بالإضافة إلى عدد كبير من المقتنيات الخاصة منها مكتبته وملابسه والراديو الخاص به .

احتفالات بكورنيش الإسكندرية بمناسبة انتصارات أكتوبر



اتوبيس سياحى مزين للاحتفال بنصر أكتوبر بكورنيش الاسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية عروض احتفالية بأحد الأتوبيسات السياحية بطول الكورنيش، بدءا من المنتزة وحتى الأنفوشى يتواجد فيه فرقة موسيقية وأغانى وطنية ومواطنين يحملون الإعلام ويرددون تحيا مصر. كان قد شهد متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إقبالا كبيرا اليوم فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الخميس من كاف الأعمار لمشاهدة مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وقال عمرو شلبى، مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إن هناك إقبالا كبيرا على المتحف اليوم لمشاهدة المقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات من كافة الأعمار . أضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتحف يضم عددا كبيرا من مقتنيات الرئيس السادات منها البدل العسكرية والأوسمة ومخطوطات لخط يده نادرة ومجموعة من الصور الخاصة به فى كافة مراحل حياته بالإضافة إلى عدد كبير من المقتنيات الخاصة منها مكتبته وملابسه والراديو الخاص به .

إخلاء سبيل المتهم بحبس والدته في المنزل من سراى النيابة

أمرت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مصطفى بيومى جوهر، المتهم بحبس والدته لمدة عام، فى البلاغ ضده من شقيقته تتهمه بحبس والدتهما طمعا فى معاشها. كانت نيابة مركز طنطا بمحافظه الغربيه أمرت أمس بحجزه وعرضه صباح باكر الثلاثاء لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد احتجزت المتهم بحبس والدته عام كامل داخل المنزل بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، ومنعها من الخروج نهائيا أو زيارة بناتها لها، طمعا في معاشها. ونقلت مأمورية أمنية المتهم لمجمع محاكم طنطا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من شقيقته ضده، واصدرت النيابة قرارها المتقدم.

سائح أوكرانى يقبل أرض مطار مرسى علم فور وصوله تعبيرا عن حبه لمصر





عبر سائح أوكرانى الجنسية، عن حبه لمصر، بتقبيل أرضها فور وصوله مطار مرسى علم الدولي، على متن رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية التى تصل لمرسى علم بعد توقف دام لأكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وفور وصول الطائرة الأوكرانية لأرض المطار ونزول الركاب، وعقب نزوله من سلم الطائرة سجد وقبل أرض المطار، معبرا عن حبه لمصر، ومرددا عبارات i love Egypt ، ما أثار إعجاب العاملين فى المطار والركاب القادمين على نفس الرحلة، حيث قاموا بالتقاط صور له وهو يقبل أرض المطار.

مختل عقليا يطعن محفظ قرآن أثناء صلاته الفجر بالشرقية

طعن مختل عقليا يهذى بين الأهالى بأنه المهدى المنتظر، محفظ قرآن فى صلاة الفجر بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد فى محافظة الشرقية ليسقط قتيلا فى صلاة الفجر بطعنة سكين.



المجنى عليه

يقول "محمد" نجل المجنى عليه، إن والده يدعى السيد محمد منصور، ولقبه الشيخ "السيد أبوسيدنا" 67 عاما، كان يعمل بإحدى المصالح الحكومية حتى خروجه على المعاش، ومع ذلك لم يترك تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه لأبناء القرية، مضيفا، "جدى الشيخ محمد منصور كان لديه كتاب لتحفيظ القرآن واستمر والدى من بعده فى تحفيظ كتاب الله، مؤكدا أنه بالرغم من حزنه على فراق والده إلا ما يثلج صدره هو وفاته وهو راكع لله، مشبها وفاته بـ"وفاة الصالحين وسيدنا عمر بن الخطاب".

ويكمل نجل المتوفى الأصغر، "والدى فى هذا اليوم توضأ وخرج قبل الفجر بدقائق مرتديا جلباب أبيض كعادته ووقف لدقيقة ينظر للشارع ومسح دمعاته كأنه يودعنا، ويقول أحد شهود العيان، يدعى خالد إبراهيم، إننى كل يوم أسمع صوت الشيخ يقرأ القرآن وهو فى طريقه للمسجد لينبهنا بقرب الصلاة، وبالفعل ذهبت للمسجد ووجدته يجلس فى ركنه المعتاد مع مصحفة الكبير يقرأ القرآن، وأدينا ركعتا السنة.