أخبار المحافظات اليوم.. احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
اللواء محيى نوح أحد مؤسسى الكتيبة 103 صاعقة: سعيد بتنمية سيناء فى عهد الرئيس السيسى
مشايخ سيناء يتذكرون الانتصار والعبور ويشيدون بمشروعات التنمية والتعمير
وثقت شهادات مشايخ ورموز قبائل بدو سيناء، الذين عاشوا لحظة الانتصار يوم السادس من أكتوبر عام 1973 من على الأرض المحتلة وقتها، والتى نقلها أبناء هذا الجيل من الأباء والأجداد، كيف تمت ملحمة النصر وكيف امتدت حتى اليوم، حيث بدأت بالعبور والتحرير ثم التنمية والتعمير.
متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
يحتفل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اليوم، باستقبال المواطنين للمتحف وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعريف المواطنين بتاريخ أكتوبر المجيدة وشخصية الرئيس السادات المميزة، وقال عمرو شلبى، مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إن هناك إقبالا كبيرا على المتحف اليوم لمشاهدة المقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات من كافة الأعمار.
احتفالات بكورنيش الإسكندرية بمناسبة انتصارات أكتوبر
اتوبيس سياحى مزين للاحتفال بنصر أكتوبر بكورنيش الاسكندرية
شهد كورنيش الإسكندرية عروض احتفالية بأحد الأتوبيسات السياحية بطول الكورنيش، بدءا من المنتزة وحتى الأنفوشى يتواجد فيه فرقة موسيقية وأغانى وطنية ومواطنين يحملون الإعلام ويرددون تحيا مصر. كان قد شهد متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إقبالا كبيرا اليوم فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الخميس من كاف الأعمار لمشاهدة مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
إخلاء سبيل المتهم بحبس والدته في المنزل من سراى النيابة
أمرت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مصطفى بيومى جوهر، المتهم بحبس والدته لمدة عام، فى البلاغ ضده من شقيقته تتهمه بحبس والدتهما طمعا فى معاشها. كانت نيابة مركز طنطا بمحافظه الغربيه أمرت أمس بحجزه وعرضه صباح باكر الثلاثاء لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
سائح أوكرانى يقبل أرض مطار مرسى علم فور وصوله تعبيرا عن حبه لمصر
مختل عقليا يطعن محفظ قرآن أثناء صلاته الفجر بالشرقية
طعن مختل عقليا يهذى بين الأهالى بأنه المهدى المنتظر، محفظ قرآن فى صلاة الفجر بقرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد فى محافظة الشرقية ليسقط قتيلا فى صلاة الفجر بطعنة سكين.
المجنى عليه
يقول "محمد" نجل المجنى عليه، إن والده يدعى السيد محمد منصور، ولقبه الشيخ "السيد أبوسيدنا" 67 عاما، كان يعمل بإحدى المصالح الحكومية حتى خروجه على المعاش، ومع ذلك لم يترك تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه لأبناء القرية، مضيفا، "جدى الشيخ محمد منصور كان لديه كتاب لتحفيظ القرآن واستمر والدى من بعده فى تحفيظ كتاب الله، مؤكدا أنه بالرغم من حزنه على فراق والده إلا ما يثلج صدره هو وفاته وهو راكع لله، مشبها وفاته بـ"وفاة الصالحين وسيدنا عمر بن الخطاب".
ويكمل نجل المتوفى الأصغر، "والدى فى هذا اليوم توضأ وخرج قبل الفجر بدقائق مرتديا جلباب أبيض كعادته ووقف لدقيقة ينظر للشارع ومسح دمعاته كأنه يودعنا، ويقول أحد شهود العيان، يدعى خالد إبراهيم، إننى كل يوم أسمع صوت الشيخ يقرأ القرآن وهو فى طريقه للمسجد لينبهنا بقرب الصلاة، وبالفعل ذهبت للمسجد ووجدته يجلس فى ركنه المعتاد مع مصحفة الكبير يقرأ القرآن، وأدينا ركعتا السنة.
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