منافسة شرسة فى الدائرة الأولى بالزقازيق..60 مرشحا يخوضون الانتخابات على 4 مقاعد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد الدائرة الأولى بمحافظة الشرقية مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، والمخصص لها 4 مقاعد في مجلس النواب، منافسة شرسة بين 60 مرشحا ما بين المستقلين والتابعين للأحزاب السياسية، حيث يوجد العديد من الأسماء التى تنافس بقوة على 4 مقاعد المخصصات للدائرة وفقا لما جاء فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتتنافس 7 أحزاب سياسية فى الدائرة بـ15 مرشحا وينافس حزب مستقبل وطن بـ7 مرشحين من بينهم ثلاث نواب سابقين وهم "مجدي عاشور، لطفي شحاته، إيمان خضر" والأربعة الآخرين يخوضون السباق للمرة الأولى، وهم "ماجد دياب، على ابو السيد أحمد، مروة هاشم، عادل عفيفى".

بينما دفع حزب مصر المستقبل بمرشح واحد هو سمير أبو لبدة، ودفع حزب المؤتمر بمرشح واحد هو محمد عبد الحليم، ودفع حزب التحرير المصرى بمرشحين اثنين هما عاطف عسكر وأحمد عبدالحميد ودفع حزب حماة الوطن بمرشحين هما إسلام الطاهر وعبد الحميد العرباوي ودفع حزب مصر القومي بمرشح واحد هو أيمن وهبي ودفع حزب المصريين بمرشح هو أحمد سعد.

وتخوض 8 سيدات المعركة الانتخابية بالدائرة بينهما مرشحتان لحزب مستقبل الوطن و5 سيدات مستقلات هن إيمان بركات، رشا سامي الشريف، وفاء السيد عرابي وألفت معوض، عبير فاروق، إنعام محمد على.

بينما كان للمستقلين النصيب الأكبر من عدد المرشحين، حيث يوجد 45 مرشحاً من إجمالي 60 بالدائرة وهم، الدكتور خالد عراقي النائب الحالى والذي يترشح مستقلا للمرة الثانية، أما اللواء حسن السيد فيخوض الدورة مستقلا، والسيد العزازى، عبد الله نصر، لطيف عبدالحميد المنسي ومحمد حسام شاهين وعمرو عيسوى ومحمود الحفناوى وعاصم سماحة وأحمد منصور وعبداللطيف الخلوى، عبدالفتاح إبراهيم ومحمد سعيد رزق ومحمود حافظ ومحمد راشد وأحمد الرشيدى وعبد المنعم بنداري وسعيد الصباغ وعمرو الهريسي وأحمد قنديل ومحمد واكد وحاتم عدلي المسلمي ومحمد شلبى ومحمد شاكر خضر، شريف أمين وأشرف شتيوي وأحمد شلتوت ومحمد زكى، ومحمود حجازى وعبد اللطيف مجدي المغربي ومحمد ناصر ومحمد الإنشاصي، محمد زيدان والدكتور سعيد هيكل ومجدي عبدالعاطي عرفة وحلمي الجوهرى آل الشيخ، محمد فوزى.

وهذا يعنى أن هناك 7 أحزاب دفعت بعدد من المرشحين، مستقبل وطن دفع بـ7 مرشحين، بينما دفع حزب مصر المستقبل بمرشح وحيد، ودفع حزب المؤتمر بمرشح وحيد، ودفع حزب التحرير المصرى ب 2 مرشحين ودفع حزب حماة الوطن ب 2 مرشحين ودفع حزب مصر القومي بمرشح وحيد ودفع حزب المصريين بمرشح وحيد.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض، عن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول طعون 10 مرشحين بمحافظة الشرقية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين إلى 247 مرشحًا على المقاعد الفردية، وكذا رفض الطعون الثلاثة المُقدمة من ثلاث قوائم، ليتم اعتماد قائمتين اثنتين للترشح في القائمة النهائية عن قطاع شرق الدلتا هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، مخصص 8 دوائر انتخابية، بإجمالى 21 مقعداً، وذلك على النحو التالى. الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد، الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين، الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، وتضم مقعدين، الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد، الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.