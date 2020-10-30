مصرع شاب بطلق نارى أثناء مشاركته فى الاحتفال بعيد ميلاد صديقه فى كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب فى مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مصرعه إثر إطلاق نار، أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه بمنطقة السلخانة بجنابية كفر منصور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بمصرع أحد الشباب ويدعى "اسلام . م" 24 سنة، بطلق نارى ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، خرجت إحدى الطلقات من شاب، استقرت فى صدره ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقله إلى المستشفى وهروب الجانى إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجانى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.