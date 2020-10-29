13 معلومة عن مشروعات المياه والصرف ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

سوهاج ـ محمود مقبول

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج مشروعات عملاقة جاءت تنفيذا للقيادة السياسية بضرورة وصول مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى لكل الأماكن بالقرى والنجوع والمراكز، وفى هذا الشأن خصصت القيادة السياسية مشروعات بتكلفة بلغت 121 مليون جنيه بتمويل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام 2020/2021 نرصدها فى التقرير التالى:

1- تنفيذ شبكات مياه بقريتى شطورة الصفيحة بمركز طهطا.

2- إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة المراغة وقرى أولاد إسماعيل وشندويل والشورانية بمركز المراغة.

3- إحلال وتجديد شبكات مياه جهينة الشرقية بمركز جهينة.

4- تجديد شبكات المياه بقريتى القنابرة وجزيرة شندويل واستكمال شبكات مياه حى شرق بمركز سوهاج.

5- تدعيم شبكات مياه قرى ومدينة المنشاة بمركز المنشأة .

6- إنشاء محطة مياه مطورة بطاقة تصميمية 90 لترا لكل ثانية بمركز جرجا.

7- إحلال وتجديد شبكات مياه قرى عرابة أبيدوس والحرجة والقرعان وتجديد أبواش الحريق، وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الباسكية بمركز البلينا.

8- توصيل المياه لقرية نجوع مازن شرق بمركز دار السلام.

9- استكمال محطات مياه 2 و3 و4 بالحواويش بمركز أخميم.

10- إحلال وتجديد شبكات المياه بمركز ساقلته وإحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الانوال بحى الكوثر.

11- مد خدمة الصرف لشوارع الشهداء والترعة والمدارس بمركز جهينة.

12- مد خدمة الصرف الصحى للامتدادات العمرانية المستجدة بقريتى الشيخ مكرم وتونس وحى غرب بمركز سوهاج.

13- استكمال شبكات مشروع الصرف الصحى ومد الخدمة للامتدادات العمرانية المستجدة بمركز البلينا.