اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أكتوبر 2020 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ياسين التهامى يحيى احتفالية المولد النبوى الشريف بالأقصر بحضور الآلاف.. صور

الخميس، 29 أكتوبر 2020 10:25 م
ياسين التهامى يحيى احتفالية المولد النبوى الشريف بالأقصر بحضور الآلاف.. صور ياسين التهامى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت منذ قليل احتفالية قرية الحبيل بمحافظة الأقصر بالمولد النبوى الشريف، والتى يحييها الشيخ ياسين التهامى بحضور الآلاف من أبناء محافظة الأقصر.

وفى عادة سنوية منذ عشرات السنين للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، خرج أهالى قرية الحلة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباحاً فى زفة ودورة المولد العادة الدائمة للقرية ابتهاجا بمولد رسول الله، وهو ينشدون قصائد فى حب رسول الله وزفة تجوب شوارع القرية يتقدمها جمل يحمل موكب مدون على "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

ويقول وليد زكريا ابن مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن تلك الاحتفالات عادة سنوية يقوم بها أهالى القرية والقرى المجاورة المختلفة بالأقصر، وذلك بالخروج فى دورة وزفة شعبية بطقوس دينية مختلفة منها الأناشيد الدينية، وتجهيز جمل يحمل موكب أخضر اللون مدون عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وذلك ابتهاجا بقدوم مولد خير الأنام.

وكان قد شارك عدد من الشباب المسيحيون بمدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، فرحة المسلمين بذكرى المولد النبوى الشريف، حيث حرص الشباب القبطى على توزيع العصائر والمياه المثلجة على أخوتهم المسلمين، فى مشهد جميل يظهر مدى الوحدة الوطنية بين المصريين، حيث قال بيشوى يوسف أحد أقباط مدينة إسنا فى الأقصر، إن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل على الجميع فى مصر مسلمين وأقباط، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتهم، معرباً عن كامل سعادته بمشاركة أصدقائه وأهالى مدينته فى المناسبات المختلفة سواء الدينية والاجتماعية وغير ذلك، حيث أن الجميع تربطه محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة يتخللها تبادل مشاعر الفرح والحزن سويًا داخل مجتمع واحد.

ومن جانبه أكد إبراهيم فاخورى، أن الأجواء التى تخلقها الاحتفالات بالمناسبات الدينية وتبادلها مع الأشقاء من المسلمين يودى إلى زرع المحبة فى نفوسهم، مشيرًا إلى أنه فى هذه اللحظات تختلط المشاعر الطيبة وازدياد الاحترام بين المسلمين والأقباط فى مصر، فذلك دليل قاطع ولا يمكن الشك فيه على الوحدة التى تعيشها الدولة من مئات السنين على نهج واحد حماية الوطن.

ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (1)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (2)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (3)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (4)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (5)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (6)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (7)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (8)
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (8)

 

ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (9)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (10)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (11)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (12)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (13)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (14)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (15)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (16)
 
ياسين التهامى يشدو وسط الآلاف فى الأقصر (17)

الاقصر

المولد النبوى الشريف

زفة المولد بالاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

موكب بجمال بالاقصر

مولد رسول الله

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد صلاح يهنئ الأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى الشريف

الخميس، 29 أكتوبر 2020 09:46 م

نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بحفل ولقاء دينى.. صور

الخميس، 29 أكتوبر 2020 09:33 م

احتفالات مبهجة حول العالم بذكرى المولد النبوى الشريف.. البوم صور

الخميس، 29 أكتوبر 2020 09:00 م

"يا رسول الله" أحدث أغانى أحمد سعد احتفالا بالمولد النبوى.. فيديو

الخميس، 29 أكتوبر 2020 08:32 م

استمع إلى تلاوة خاشعة بصوت الشيخ الطاروطى فى ذكرى المولد النبوى.. فيديو

الخميس، 29 أكتوبر 2020 07:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة