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وزير الزراعة يكرم مزارعا ومهندسا زراعيا من الوادى الجديد لتميزهما فى زراعة القمح

الخميس، 29 أكتوبر 2020 09:21 م
وزير الزراعة يكرم مزارعا ومهندسا زراعيا من الوادى الجديد لتميزهما فى زراعة القمح جانب من التكريم
الوادى الجديد فريق المحافظات

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كرم المهندس السيد القصير، وزير الزراعة، اليوم الخميس، مزارعًا ومهندسًا زراعيًا من مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، لتميزهما في العمل والزراعة، وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه جرى تكريم كل من المزارع عديل محمد عبد الله من مركز باريس، والمهندس عطية خليل عبد الوهاب، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بباريس والمشرف على الحقل الإرشادي للقمح.

وأضاف مجد، أن المزارع جرى تكريمه بعد حصوله على المركز الأول في أعلي انتاجية للقمح على مستوي محافظة الوادي الجديد وكان الصنف" شندويل "1وحقق انتاجية 28 اردباً للفدان.

من ناحية أخرى، نظم فريق عمل منظومة تحديث الري الحقلي، اليوم الخميس، ندوة ارشادية موسعة بمقر الارشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالخارجة محافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور على إسماعيل، وكيل معهد بحوث الاراضي والمياه، وبحضور عدد من التنفيذيين بمديرية الزراعة، وممثلي الشركات العامة في مجال تحديث الري.

واستعرض فريق العمل اهمية المشروع وفوائده على المزارعين، وأثره على زيادة الإنتاجية، وزيادة دخولهم، فضلا عن ترشيد استخدامات المياه، كما اشاروا الى آليات تنفيذ المنظومة، كذلك النقاط الخاصة بالتحديث ونظام التمويل البنكي، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين في هذا المجال.

وأشار فريق العمل إلى أن منظومة الري المطور ستقلل الهدر من المياه، كذلك تكاليف الكهرباء، مما يمكن المزارعين من زراعة كامل مساحة الارض شتاء وصيفا، ولفتوا الى تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتعاون بين الاجهزة التنفيذية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم ومتابعة تنفيذ منظومة تحديث الري مع اجهزة الحكم المحلي، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للمزارعين لدعم وتنفيذ المنظومة بالشكل الذي ينتفع به ويحقق الاستدامة.

 

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