"مياه الأقصر "تستقبل الدفعة 95 من مكلفات الخدمة العامة لتوعية المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى اللواء محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الخميس، بالدفعة 95 لمكلفات الخدمة العامة الجدد، بحضور محمد حسين بغدادي وكيل مديرية التضامن، وأشرف فرويز متياس مدير عام إدارة الخدمة العامة بالمحافظة، وذلك ضمن البرتوكول المبرم بين الشركة ومديرية التضامن بهدف سد إحتياجات الشركة من العمالة فى عدد من الإدارات وتحقيق الإستفادة القصوى لمكلفى الخدمة العامة من الممارسة الفعلية فى مجال العمل وفق التخصصات والمؤهلات المطلوبة.

ووجه رئيس الشركة بضرورة عمل المكلفات كل وفق تخصصة والعمل على نشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها، وأكدت الدكتوره أمانى مدنى مدير عام العلاقات العامة والتوعية ومسؤول الخدمة بالشركة على بدء عملية التدريب الفعلى لهم والعمل على توزيع الأدوار بقطاعات الشركة، وحضر اللقاء اللواء أشرف الفاو نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه، وإبراهيم إدريس رئيس القطاع التجاري بالشركة.

وفى نفس السياق إحتفلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقبادة اللواء مهندس محمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشركة، بالمولد النبوى الشريف عبر تنظيم فعاليات ندوات دينية لقيادات وموظفي الشركة للتعريف بسيرة الحبيب المصطفى فى ذكرى مولده، وفى هذا الصدد ألقى الشيخ محمد سليم حسن مسؤول لجنة الوعظ بالأزهر الشريف، ندوة بمقر إدارة أرمنت عن مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحضور عدد من موظفى الإدارة، كما ألقى الشيخ محمود خضرى مسؤول لجنة الوعظ بالأزهر الشريف ندوة بمقر شركة مياه الأقصر عن مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحضور عدد من موظفى الشركة.



شركة مياه الأقصر تستقبل الدفعة 95 من مكلفات الخدمة العامة



شركة مياه الأقصر تستقبل الدفعة 95 من مكلفات الخدمة العامة



شركة مياه الأقصر تستقبل الدفعة 95 من مكلفات الخدمة العامة