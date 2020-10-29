منذر قفراش: حملات أمنية موسعة داخل فرنسا بعد الهجمات الإرهابية

كتب-أحمد صلاح العزب

قال منذر قرفاش رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولى لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن منفذ حادث نيس الإرهابي هو شخص تونسى الجنسية وعمرة خمسة وعشرون عاما ويدعى إبراهيم وتم القبض عليه، ونقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن فرنسا شهدت اليوم خمس هجمات إرهابية في عدة مناطق بفرنسا، مؤكدا أن هناك حملات أمنية موسعة داخل فرنسا بعد الهجمات الإرهابية .

وتابع قفراش خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع على قناة الحياه والذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن العمليات الإرهابية اليوم بفرنسا انطلقت بعد يومين من تهديدات إحدى الجمعيات التركية بباريس بعد قرار حلها، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ألف وسبعمائة شخص من بينهم رؤوس بعض الجمعيات الإخوانية الإرهابية.