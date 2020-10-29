مصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار المنصورة المطرية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورودبلاغ لقسم أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بدهس قطار المنصورة المطرية، بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد أمام مطحن الغلال بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ، والفحص تبين اصطدام القطار رقم 215 ركاب المتجه من المنصورة إلى المطرية، بشخص فى العقد الرابع من العمر يرتدى ملابس داخلية عبارة عن فانلة وشورت، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ووفاته فى الحال، وتم نقل أشلائ إلى مستشفى المنصورة الدولى واستأنف القطار سيره.