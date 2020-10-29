اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أكتوبر 2020 01:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص من أعلى دائرى الخصوص .. صور

الخميس، 29 أكتوبر 2020 05:23 م
مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص من أعلى دائرى الخصوص .. صور حادث سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائرى بالخصوص
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة العزبة البيضاء بمدينة الخصوص بالقليوبية ،حادث مروع على الطريق الدائرى حيث انقلب سيارة  "ميكروباص" من أعلى الطريق داخل المنطقة السكنية وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 7 أخرين ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والشرطة والاسعاف الى موقع الحادث .

تلقى المقدم محمود عقل  ،رئيس مباحث الخصوص، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، ووجود متوفية ومصابين، وانتقل على الفور العميدان خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وعبد العظيم محمد رئيس مرور القليوبية ، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الدائري بمنطقة العزبة البيضاء، ما أسفرعنه مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

125148-جانب-من-الواقعة
جانب من الواقعة

132706-الإسعاف-تنقل-المصابين
الإسعاف تنقل المصابين

154020-السيارة-بعد-الواقعة
السيارة بعد الواقعة

166082-نقل-مصابى-الحادث
نقل مصابى الحادث

 


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

حادث تصادم

انقلاب سيارة

الطريق الدائرى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عاتبه على تصوير طالبات بدرس خصوصى.. مقتل مدير مركز شباب بكفر شكر على يد طالب

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 03:01 م

ضبط مقرمشات ومخبوزات منتهية الصلاحية بمدينة الخصوص

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 04:21 م

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتى الخصوص وكفر شكر.. صور

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 02:19 م

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص..صور

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 10:58 م

التوصيلة الأخيرة.. مقتل سائق توك توك على يد أحد جيرانه بسبب أغانى المهرجانات بالخصوص.. والدة القتيل تكشف عن ارتداء ابنها ثوب الرجولة مبكرا وتركه المدرسة لإعالة أسرته.. ووالد الضحية يؤكد تطرف القاتل دينيا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 01:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة