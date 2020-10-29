مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص من أعلى دائرى الخصوص .. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة العزبة البيضاء بمدينة الخصوص بالقليوبية ،حادث مروع على الطريق الدائرى حيث انقلب سيارة "ميكروباص" من أعلى الطريق داخل المنطقة السكنية وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 7 أخرين ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والشرطة والاسعاف الى موقع الحادث .

تلقى المقدم محمود عقل ،رئيس مباحث الخصوص، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، ووجود متوفية ومصابين، وانتقل على الفور العميدان خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وعبد العظيم محمد رئيس مرور القليوبية ، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الدائري بمنطقة العزبة البيضاء، ما أسفرعنه مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.