مسلحون يقتلون 18 شخصا ويحرقون كنيسة فى شرق الكونغو

رويترز

قالت جماعة حقوقية ولجنة محلية إن مهاجمين قتلوا 18 شخصا على الأقل وأحرقوا كنيسة في قرية بشرق الكونغو واتهموا مقاتلين من جماعة متشددة تعمل في المنطقة بالمسؤولية عن الهجوم.

وأكد الجيش وقوع الهجوم في قرية بيتي بإقليم كيفو الشمالي على بعد نحو 20 كيلومترا غربي مدينة أويتشا لكنه امتنع عن ذكر عدد القتلى.