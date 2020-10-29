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غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بحى الزهور فى بورسعيد

الخميس، 29 أكتوبر 2020 10:34 م
غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بحى الزهور فى بورسعيد غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بحى الزهور فى بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قال فوزى الوالى رئيس حى الزهور ببورسعيد، إنه تم إغلاق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بعمارة المروة رقمى 102 و105 بحى الزهور ببورسعيد، مضيفا أنه تم رصد مركز الدروس الخصوصية وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتنفيذ قرار غلقه وتشميعه.

وأضاف الوالى، أن الإدارة الهندسية والرخص والعلاقات العامة شاركوا فى الحملة من خلال الجهود المبذولة لرصد مراكز الدروس الخصوصية والقيام بغلقها وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى وقت سابق تابع العميد نعمان على رئيس حى الشرق حملة من إدارة التنظيم بتنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر يستخدم للدروس الخصوصية بأحد الأبراج المطلة بشارع عرابى والجيش فى بورسعيد.

وقال نعمان خلال تصريحات صحفية إن تلك الحملات تأتى فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها الإدارات التنفيذية لمتابعة وغلق السناتر التى تستخدم للدروس الخصوصية.

وأضاف أن هذه الحملات تاتى من خلال المتابعة المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى الشرق لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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غلق المركز
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غلق المركز

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غلق سنتر للدروس الخصوصية

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