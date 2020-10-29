غلق كلى لحركة المرور بالكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر حتى صباح السبت

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة بمناطق مشروعات الكبارى بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، حيث يتم غلق كلى لحركة المرور على الكبارى المشار إليها وذلك إعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 31/10/2020 ، وذلك بتركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر على النحو التالى :-