غدا آخر أيام القافلة الطبية لمبادرة "100 مليون صحة" بأدفو فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تفقد العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والعميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، القافلة الطبية بالميدان القبلى بمدينة إدفو، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى (100 مليون صحة).

القافلة الطبية تحت إشراف الدكتور محمود المقص مدير التأمين الصحى الشامل بإدفو، وأثنى العميد أيمن رضا والعميد محمد البنا على المجهود المبذول من القائمين على القافلة الطبية الذين يمارسون عملهم حتى يوم الإجازة الرسمية، كما أكد الدكتور محمود المقص، أن القافلة بدأت يوم 28/10 ومستمرة حتى غدا الجمعة 30/10 أى لمدة ثلاثة أيام مستمرة.

من ناحية أخرى كان الدكتور محمد على، مدير إدارة الثقافة الصحية بأسوان، أكد أن مديرية الشئون الصحية بأسوان، تواصل فعالياتها الثقافية داخل المدارس والمعاهد والجامعات للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

وأضاف مدير إدارة الثقافة الصحية بأسوان، فى بيان صحفى، اليوم، الخميس، أنه بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، تم تنظيم ندوة تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للطلاب بالمعهد.

وأشار إلى أن الندوة تناولت أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وغسيل الأيدى باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعى وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحاً بأنه أشرف على الندوة التى نظمت على مدار يومين، كلا من حنان بيرم، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية.

وكانت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، نظمت أمس، الأربعاء، سلسلة ندوات تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا، داخل المدارس، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.



السكرتير المساعد لمحافظة اسوان يتفقد مبادرة الاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى



السكرتير المساعد لمحافظة اسوان يتفقد مبادرة الاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى