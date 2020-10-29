اليوم السابع
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ضبط عاطل بالإسكندرية بعد تداول صور له على فيس بوك وبحوزته سلاح أبيض

الخميس، 29 أكتوبر 2020 02:23 م
ضبط عاطل بالإسكندرية بعد تداول صور له على فيس بوك وبحوزته سلاح أبيض ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، القبض على عاطل، على خلفية تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن صور له وبحوزته سلاح أبيض، وإستغاثة بعض الأهالى بشارع السوق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من المذكور لقيامه بممارسة أعمال البلطجة .
 
وتبين من التحريات والتحقيقات ان المتهم ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه - سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا " بلطجة ، ضرب ، سلاح نارى ، مخدرات " ) ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته ( سلاح أبيض عبارة عن "سكين كبير الحجم") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  .
 
 
 

ضبط عاطل

اعمال البلطجة

اعتراف مجرم

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