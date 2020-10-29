صور.. حملة لإزالة بنرات مرشحى النواب ورفع إشغالات المحلات بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

نفذ قسم الإشغالات بحى ثان المحلة برئاسة المحاسب حسام الصباحي، رئيس قسم الإشغالات بالحى، بإشراف المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بنطاق الحى.

واستهدفت الحملة إزالة بنرات المرشحين لمجلس النواب والمعلقة بصورة عشوائية على أعمدة الإنارة، وإزالة جميع شوادر وفروشات محلات بيع الحلوى الغير مرخصة والتي تسببت فى غلق الطريق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووضع المضبوطات بمخازن الحى

من ناحيه اخرى كلف أحمد المغاورى سليمان رئيس حي ثان المحلة، الإدارة الهندسية قسم الإنارة بتكثيف حملات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع المدينة بنطاق الحي، وإصلاح وتغيير اللمبات التالفة والكابلات واستبدالها بأخرى جديدة.

واستهدفت الحملة إصلاح أعمدة الإنارة بمنطقة منشية البكري، منطقة الجمهورية، وشارع نعمان الأعصر.