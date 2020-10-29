اليوم السابع
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صور.. حملة لإزالة بنرات مرشحى النواب ورفع إشغالات المحلات بالمحلة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 01:36 م
صور.. حملة لإزالة بنرات مرشحى النواب ورفع إشغالات المحلات بالمحلة حملة لإزالة بنرات مرشحي النواب
الغربية - عادل ضرة

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نفذ قسم الإشغالات بحى ثان المحلة برئاسة المحاسب حسام الصباحي، رئيس قسم الإشغالات بالحى، بإشراف المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بنطاق الحى.

واستهدفت الحملة إزالة بنرات المرشحين لمجلس النواب والمعلقة بصورة عشوائية على أعمدة الإنارة، وإزالة جميع شوادر وفروشات محلات بيع الحلوى الغير مرخصة  والتي تسببت فى غلق الطريق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووضع المضبوطات بمخازن الحى

من ناحيه اخرى كلف أحمد المغاورى سليمان رئيس حي ثان المحلة،  الإدارة الهندسية قسم الإنارة بتكثيف حملات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع المدينة بنطاق الحي، وإصلاح وتغيير  اللمبات التالفة والكابلات واستبدالها بأخرى جديدة.

واستهدفت الحملة إصلاح أعمدة الإنارة بمنطقة منشية البكري، منطقة الجمهورية، وشارع نعمان الأعصر.

 
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حملة لإزالة بنرات مرشحي النواب 

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حملة لإزالة بنرات مرشحي النواب 

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حملة لإزالة بنرات مرشحي النواب 

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حملة لإزالة بنرات مرشحي النواب 

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حملة لإزالة بنرات مرشحي النواب 
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حملة لإزالة بنرات مرشحي النواب 

 


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