الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 552 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 115 ألفا و475 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى، في بيان صحفى، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ552 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.