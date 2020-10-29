سعد الحريرى فى ذكرى المولد النبوى: الإساءة لنبى الرحمة اعتداء على المسلمين

ريهام عبد الله

احتفى سعد الحريرى، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بذكرى المولد النبوى، مشيرا إلى أن ذكرى المولد النبوى محمّلة بأجمل المعاني، وأحلى الصفات، قائلا :"وبهذه المناسبة العطرة لا بد من الإشارة إلى أنه إذا كانت أعمال القتل والإرهاب مدعاة للشجب والرفض والإدانة، فإن الإساءة لنبي الرحمة إنما هي كذلك اعتداء على مشاعر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها"، وقال الحريرى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"وتعود ذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محمّلة بأجمل المعاني، وأحلى الصفات، كيف لا وقد أمتدحه ربه بقوله ( وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ) وهو القائل إنما بُعثت لاتمم مكارم الاخلاق".



سعد الحريرى

وتابع :"وبهذه المناسبة العطرة لا بد من الاشارة الى أنه اذا كانت أعمال القتل والإرهاب مدعاة للشجب والرفض والإدانة، فإن الاساءة لنبي الرحمة إنما هي كذلك اعتداء على مشاعر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها....ويبقى الإعتدال والوسطية قاعدة الاسلام للتعايش والتلاقي والحوار بين الشعوب".

وفى سياق آخر نفى سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة، حيث أصدر بيانا أكد فيه أن هذه التسريبات غير دقيقة ولا تمت للحقيقة بأي صلة.

وغرد سعد الحريري عبر حسابه الرسمي على تويتر:"يهم المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ان يوضح ما يلي: اولاً: ان ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق ولا يمت للحقيقة بأي صلة لا من قريب او من بعيد".

وأضاف :"ثانيا أن موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب أو بث أي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الأمور الى خواتيمها".