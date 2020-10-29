رئيس نيجيريا يحذر من موجة كورونا الثانية ويؤكد: اقتصادنا هش لا يحتمل الإغلاق

كتبت - هند المغربي

نشر الرئيس النيجيرى، محمد بخارى، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يطالب المواطنين جميعا بتجنب موجه ثانية من وباء كورونا، ويؤكد فيها أن اقتصاد الدولة الهش لا يحتمل جولة جديدة من تداعيات إغلاق وباء كورونا.

وقال بخارى فى منشوره "بالنظر إلى الاتجاهات فى البلدان الأخرى، يجب علينا بذل كل ما فى وسعنا لتجنب موجة ثانية من كوفيد-19 فى نيجيريا، يجب أن نتأكد من أن قضايانا التى سقطت، لن ترفع مرة أخرى. إن اقتصادنا هش للغاية بحيث لا يتحمل جولة أخرى من الإغلاق".

كما هنأ الرئيس النيجري الجميع بعيد المولد النبوى الشريف، وكتب "بينما يحتفل المسلمون فى جميع أنحاء العالم بعيد المولد النبوى، فإننى أحثنا جميعًا على استغلال المناسبة لإعادة تكريس أنفسنا لإظهار الحب والتفهم لبعضنا البعض؛ والتحلى بالصبر والصدق والاخلاص واللطف والكرم فى كل تعهداتنا"