رئيس إقليم كاراباخ يؤكد اقتراب المعارك من شوشى

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس إقليم كاراباخ اقتراب المعارك من شوشي، حيث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، كما دعا للدفاع عن المدينة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أنها سلمت أرمينيا 30 جثة لضباط وجنود تابعين للقوات المسلحة الأرمينية بالإضافة إلى اثنين من كبار السن من مواطني أرمينيا الذين سقطوا في المعارك التي دارت بين الجانبين في إقليم قره باغ المتنازع عليه، وذلك بعد أن تم الاتفاق على تبادل جثث القتلى بوساطة روسية.

وقال مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف ،في مؤتمر صحفي،: "تم تسليم حوالي 30 جثة من الجيش وضباط القوات المسلحة الأرمينية المتبقين في ساحة المعركة إلى الجانب الأرميني بالإضافة إلى اثنين من كبار السن من مواطني أرمينيا"، مضيفا أن عملية التسليم تمت اليوم في منطقة قره باغ - توفوز، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار حاجييف إلى أن الجانب الأرمني لم يبد في البداية رغبة في قبول الجثث وقال: "نقدر بشدة جهود وزارة الدفاع الروسية والوزير سيرجي شويجو شخصيا.. ووافق الجانب الأرميني على قبول جثث القتلى ودعم مبادرة روسيا الاتحادية لفتح ممر إنساني".