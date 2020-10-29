رئاسة الحرمين تبادر بتطعيم موظفى مكتبة الحرم المكى من الإنفلونزا الموسمية.. صور

كتب محمد شعلان

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين مبادرة "تطعيم الإنفلونزا الموسمية" بمكتبة الحرم المكي الشريف، حيث قامت وكالة شؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي بإطلاق مبادرة "تطعيم الإنفلونزا الموسمية" بالتعاون وزارة الصحة، لتطعيم الموظفين بمبنى مكتبة الحرم المكي، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي المتبع من قبل رئاسة الحرمين التي تحرص على اتباع النصائح والإرشادات الصحية.



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‎وأكد أحمد بن مساعد السويهري، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمكتبة، أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الانفلونزا والتطعيم، وتعزيزاً لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصاً على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين، مشيراً للتعاون الفعال بين الإدارة والوزارة حول إقامة حملات وبرامج صحية وتوعوية ووقائية لمنسوبي الرئاسة.

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وأضاف، أن الإدارة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لسلامة القائمين على خدمة مرتادي المكتبة والعاملين بها؛ حيث أتت هذه المبادرة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس.



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وتستمر رئاسة شئون الحرمين في أعمال تعقيم المسجد الحرام باستمرار بالتزامن مع عودة العمرة والصلاة في المسجد، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا جديدة من تجهيز وتعقيم أكثر من 5600 عربة مخصصة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، حيث عقمت 600 عربة كهربائية، و5 آلاف عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفا، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتأتي هذه الإجراءات حفاظاً على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا، ضمن مبادرة "معاً محترزون" التي أطلقتها رئاسة الحرمين، حيث تعمل إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على تعقيم جميع العربات بشكل فوري وذلك قبل الاستخدام وبعده، ويتم وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.