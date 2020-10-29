حيثيات إحالة 4 مسئولين بالأبنية التعليمية للمحكمة التأديبية

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية، إحالة 4 مسئولين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تلاعبهم فى تعيينات العاملين، بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة.

تضمن تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها فى القوانين واللوائح، مع احتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله.

وكشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن "علاء.ع"، مدير المكتب الفنى بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية اضاف اسم "م.ع" فى كشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فنى هندسى رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد رغم عدم ورود إسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة ورغم عدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ما ترتب عليه تعيين المذكور فى هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تبين من أوراق القضية أن ذات المتهم احتفظ دون مسوغ قانونى بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والمحررة بمعرفة لجان الإختبارات الفرعية بعد إختبار المتقدمين عهدته ولم يسلمها إلى إدارة شئون العاملين بعد انتهاء إجراءات المسابقة فى 2016 سترا للواقعة المسندة إليه عاليه.

وأكد تقرير الإتهام أن "م.ج"، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية و"لا.م"، مدير عام إدارة التصميم المعمارى بالهيئة- بوصفهما عضوى لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية – إشتركا بطريق الإتفاق مع المخالف الأول على إضافة إسم "م.ع" بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فنى هندسى رابع برقم مسلسل 483 رغم عدم ورود إسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة وعدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ورغم إتصال علمهما بذلك، ما ترتب عليه تعيين المذكور فى هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.

كما حررت "إ.ر"مدير عام شئون العاملين بالهيئة إقرارى إستلام عمل كل من "م.ع" وظيفة فنى هندسى رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية و"ح.ع" وظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ 6/6/2016 الذى تضمن تعيين الأول بمحافظة السويس والثانى بمحافظة الإسماعيلية دون الرجوع للسلطة المختصة.