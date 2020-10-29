حيثيات إحالة 4 مسئولين بالأبنية التعليمية للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية، إحالة 4 مسئولين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تلاعبهم فى تعيينات العاملين، بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة.
تضمن تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها فى القوانين واللوائح، مع احتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله.
وكشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن "علاء.ع"، مدير المكتب الفنى بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية اضاف اسم "م.ع" فى كشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فنى هندسى رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد رغم عدم ورود إسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة ورغم عدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ما ترتب عليه تعيين المذكور فى هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.
كما تبين من أوراق القضية أن ذات المتهم احتفظ دون مسوغ قانونى بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والمحررة بمعرفة لجان الإختبارات الفرعية بعد إختبار المتقدمين عهدته ولم يسلمها إلى إدارة شئون العاملين بعد انتهاء إجراءات المسابقة فى 2016 سترا للواقعة المسندة إليه عاليه.
وأكد تقرير الإتهام أن "م.ج"، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية و"لا.م"، مدير عام إدارة التصميم المعمارى بالهيئة- بوصفهما عضوى لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية – إشتركا بطريق الإتفاق مع المخالف الأول على إضافة إسم "م.ع" بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فنى هندسى رابع برقم مسلسل 483 رغم عدم ورود إسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة وعدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ورغم إتصال علمهما بذلك، ما ترتب عليه تعيين المذكور فى هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.
كما حررت "إ.ر"مدير عام شئون العاملين بالهيئة إقرارى إستلام عمل كل من "م.ع" وظيفة فنى هندسى رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية و"ح.ع" وظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ 6/6/2016 الذى تضمن تعيين الأول بمحافظة السويس والثانى بمحافظة الإسماعيلية دون الرجوع للسلطة المختصة.
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