جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالميا فى مجال الهندسة والتكنولوجيا

الغربية - عادل ضرة

حققت جامعة طنطا مراكز متقدمة فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2021، وظهرت جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة فى مجال "الهندسة والتكنولوجيا" كما جاءت فى الترتيب 501-600 فى "علوم الحياة"، كما حققت الترتيب 601 عالميًا فى العلوم السريرية وما قبل السريرية، وحصلت أيضًا على المركز 601-800 فى علوم الفيزياء.

وعلى مستوى الجامعات المصرية، حققت جامعة طنطا الترتيب الثانى فى مجالات "الهندسة والتكنولوجيا" و"علوم الحياة" و "الفيزياء".

يذكر أن جامعة طنطا حافظت على ترتيبها للعام الثانى رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة إلى 827 جامعة عالمية بينما كان العدد العام السابق 749.