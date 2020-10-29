اليوم السابع
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الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:13 م
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بتصنيف التايمز البريطانى

جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالميا فى مجال الهندسة والتكنولوجيا

الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:03 م
جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالميا فى مجال الهندسة والتكنولوجيا جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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حققت جامعة طنطا مراكز متقدمة فى تصنيف التايمز البريطانى للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2021، وظهرت جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة فى مجال "الهندسة والتكنولوجيا" كما جاءت فى الترتيب 501-600 فى "علوم الحياة"، كما حققت الترتيب 601 عالميًا فى العلوم السريرية وما قبل السريرية، وحصلت أيضًا على المركز 601-800 فى علوم الفيزياء.

وعلى مستوى الجامعات المصرية، حققت جامعة طنطا الترتيب الثانى فى مجالات "الهندسة والتكنولوجيا" و"علوم الحياة" و "الفيزياء".

يذكر أن جامعة طنطا حافظت على ترتيبها للعام الثانى رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة إلى 827 جامعة عالمية بينما كان العدد العام السابق 749.


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