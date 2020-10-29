السبت.. وزير الزراعة يفتتح إدارة بيطرية ويتفقد مراكز لتجميع الألبان بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تستقبل محافظة الغربية صباح السبت المقبل، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات، يستقبله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور احمد عطا نائب المحافظ، والمهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.