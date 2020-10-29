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السبت.. وزير الزراعة يفتتح إدارة بيطرية ويتفقد مراكز لتجميع الألبان بالغربية

الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:07 م
السبت.. وزير الزراعة يفتتح إدارة بيطرية ويتفقد مراكز لتجميع الألبان بالغربية السيد القصير وزير الزراعة
الغربية – عادل ضرة

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تستقبل محافظة الغربية صباح السبت المقبل، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات، يستقبله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور احمد عطا نائب المحافظ، والمهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا.

كما يتفقد الوزير مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.

كما يزور الوزير مصنع عجينة الياسمين بقرية شبرابلولة مركز قطور، للوقوف على مراحل تصنيع الياسمين للحصول على العجينة التي يُستخلص منها العطور.

 

 

 


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