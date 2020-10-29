إلا رسول الله.. شباب يشاركون في الاحتفال برفع لافتة نصرة الرسول بقنا

قنا - فريق المحافظات

رفع عدد من شباب مدينة مركز نقادة جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، لافتة مدون عليها عبارة "إلا رسول الله" خلال دورة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتنديدا بالإساءة التي تعرض لها رسول الله خلال الفترة الماضية.

وشارك الشباب وسط مئات من المحتفلين بشوارع مدينة نقادة من خلال الدورة التي انطلقت صباح اليوم وهي عادة سنوية يقيمها أبناء المركز بمشاركة أبناء القري.

وتنطلق دورة المولد النبوي في كل عام بداية من قرية المنشية التي تجاول المدينة مرورا بشارع المركز والشوارع الرئيسية بنقادة، وتشهد العديد من المظاهر منها استخدام سيارات تحمل مكبرات صوت ومداحين للنبي وكذلك رفع السيوف والأعلام والمواد النارية المشتعلة وتوزيع الحلوي والفاكهة.

وكانت قد شهدت الدورة هذا العام محاولات أمنية لمنع التزاحم بغلق مداخل المدينة والتنبيه علي صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس مدينة نقادة بضرورة منع التجمعات، لكن المشاركين قاموا بالمرور في شوارع المدينة والاحتفال بالمولد انتهاء بمحطته الأخير بساحة مسجد نقادة العتيق.