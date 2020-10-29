ألمانيا تبدأ فرض إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا.. صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على فرض إجراءات للعزل العام مجددا بدءا من الثاني من نوفمبر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقالت ميركل للصحفيين، إن ألمانيا ستغلق بدءا من الإثنين المقبل، لمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية، وأضافت "هذه إجراءات صارمة وإن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر".

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هذه الإجراءات السارية على كامل البلاد تهدف إلى إتاحة المجال للحد قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي وأيضا احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، وأكدت أن المدارس وحضانات الأطفال ستبقى مفتوحة.