اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تبدأ فرض إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا.. صور

الخميس، 29 أكتوبر 2020 03:00 ص
ألمانيا تبدأ فرض إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا.. صور إغلاق ألمانيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على فرض إجراءات للعزل العام مجددا بدءا من الثاني من نوفمبر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقالت ميركل للصحفيين، إن ألمانيا ستغلق بدءا من الإثنين المقبل، لمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية، وأضافت "هذه إجراءات صارمة وإن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر".
 
وأوضحت المستشارة الألمانية أن هذه الإجراءات السارية على كامل البلاد تهدف إلى إتاحة المجال للحد قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي وأيضا احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، وأكدت أن المدارس وحضانات الأطفال ستبقى مفتوحة.
إغلاق ألمانيا
إغلاق ألمانيا

إغلاق فى ألمانيا
إغلاق فى ألمانيا

جانب من عمليات الإغلاق
جانب من عمليات الإغلاق

جائحة كورونا فى ألمانيا
جائحة كورونا فى ألمانيا

مطاعم بلا بشر
مطاعم بلا بشر

مطاعم
مطاعم

مقاعد شاغرة فى المطاعم
مقاعد شاغرة فى المطاعم

مقاهى فارغة
مقاهى فارغة

 


ألمانيا

برلين

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل قرار ألمانيا بغلق المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية شهر بدءا من 2 نوفمبر

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 08:20 م

ألمانيا تفرض قيود جديدة لمواجهة انتشار كورونا.. إعادة إغلاق المطاعم ..ميركل: نواجه وضع بالغ الخطورة بسبب تفشى الفيروس.. وتسجيل أكثر من 474 ألف إصابة .. وبرلين ترفع الحد الأدنى للأجور على الرغم من أزمة الوباء

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 10:00 م

الرئاسة الجزائرية تعلن نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 08:34 م

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل ..فيس بوك يعطل 100شبكة مضللة.. فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على تركيا.. بريطانيا تتجه إلى الإغلاق.. ألمانيا تغلق مؤسسات ومطاعم شهر.. ترامب يحصل على دعم الشرطة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 12:00 ص

ألمانيا تحث الشركات على العمل من المنزل بسبب كورونا

الخميس، 29 أكتوبر 2020 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة