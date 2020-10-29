موسكو (أ ش أ)

بدأت قوات أسطول البحر الأسود الروسى مراقبة مجموعة السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، التي دخلت البحر الأسود اليوم الخميس، وذكر بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع الروسى - حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" - أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في المراقبة المستمرة لأعمال مجموعة من قوات كاسحة الألغام التابعة لقوات حلف "الناتو" البحرية المشتركة، التي دخلت البحر الأسود في 29 أكتوبر".