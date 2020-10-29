وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة تضم سفينة النقل المتنوعة "أليكمون" التابعة للبحرية اليونانية وكاسحة ألغام "أوريون" التابعة للبحرية الفرنسية وكاسحة ألغام "ألجيرو" البحرية التابعة للبحرية الإيطالية وكاسحة ألغام "دويرو" تابعة للبحرية الإسبانية.