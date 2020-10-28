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محافظة شمال سيناء تقرر تغيير اسم قرية رابعة بمركز بئر العبد لـ" 30 يونيو"

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 10:46 م
محافظة شمال سيناء تقرر تغيير اسم قرية رابعة بمركز بئر العبد لـ" 30 يونيو" اللواء عبد الفضيل شوشة - محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أصدر اللواء عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، قرار بتغير اسم قرية رابعة بمركز بئر العبد ، ليصبح اسم القرية الجديد ، قرية 30 يونيو ، وحمل القرار رقم 174 لسنة 2020 .

وبحسب بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء ، أن القرار صدر استجابة لطلب أهالى القرية الذين طالبوا بتغير اسم قريتهم لقرية 30 يونيو، صدرت توجيهات للمجلس التنفيذى بإبداء الرأى، ووافق المجلس على تغييراسم القرية ، على أن تقوم الوحدة المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تغيير الاسم، ومايتبع من اجراءات وإخطار كافة الادارات، وادراج الاسم الجديد ضمن بيانات المحافظة ، وأن تنفذ كل جهات الاختصاص القرار .


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