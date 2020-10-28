اليوم السابع
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ضبط 20 ألف عبوة أدوية مغشوشة داخل مصنع بير سلم فى طنطا

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 06:35 م
ضبط 20 ألف عبوة أدوية مغشوشة داخل مصنع بير سلم فى طنطا جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين من ضبط 20 ألف عبوة دواء معدة للبيع داخل مصنع بير سلم لغش الدواء بمدينة طنطا.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام شخص بإدارة مصنع بدون ترخيص بمدينة طنطا لغش وتصنيع الأدوية ، وتم استهداف المصنع من خلال حملة  برئاسة وكيل وزارة التموين وجمال هنيدى ، مدير الادارة وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا ومحمد الشيخ  مدير التفتيش الصيدلى وتم ضبط مصنع بير سلم لتعبئة الادوية  ضبط آلاف العبوات الفارغة والمعدة للتعبئة و 20000عبوة دواء معبئة  ومجهزة للبيع تحرر المحضر رقم27700 جنح اول طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

 

 

 

 


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