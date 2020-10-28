ضبط عامل حاول اغتصاب طفلة بقنا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي شمال قنا، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل بتهمة محاولة اغتصاب طفلة بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، بلاغا من مركز شرطة نجع حمادي، بضبط عامل بمطعم في الألومنيوم بنجع حمادي، بعد محاولته اغتصاب طفلة عمرها 12 عاما، بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم استدرج الطفلة، وتحرش بها، وحاول اغتصابها، ولكنها هربت منه وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.