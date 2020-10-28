تفاصيل التعدى على مسن بالمنوفية وسحله..خلاف على قطعة أرض تتحول لمشاجرة بالأسلحة

المنوفية - محمود شاكر

شهدت مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، واقعة مؤسفة بعدما تعدى 4 شباب بمحافظة المنوفية، على رجل مسن، وإسقاطه على الأرض وضربه بطريقة مبرحة وسحله في شوارع مدينة تلا، بسبب خلافات سابقة بينهما؛ إذ تربصوا له أمام منزله، واعتدوا عليه وأسقطوه أرضا، وتناوبوا على ضربه، وحرر المسن ويدعى إبراهيم عبدالحميد أبو سالم، موظف بالمعاش، محضرا فى قسم شرطة تلا، حمل رقم 13072 جنح تلا، اتهم فيه 4 شباب بالاعتداء عليه وضربه وسحله على الأرض.

وقال محمد نجل المجنى عليه، إنه لن يترك حق والده بعدما تعرض له من تعدى من قبل مجموعة من الشباب الأهوج والذين لا يتحملون أى مسئولية، لافتا إلى ان الواقعة كان لها أسباب قديمة، أدت إلى وصولها إلى هذا الأمر .

وأضاف، أن قطعة أرض ملاصقة لمنزلهم ومتواجدة بالشارع تمكن المتعدى من الحصول على تراخيص لها رغم أنها فى منتصف الشارع، وعندما عارضنا الامر كان جزاء والدى التعدى عليه .

وتابع أن المتعدى قام بالبصق على والده، وعندما رد عليه قام بالجرى مسرعا والعودة ومعه ثلاثة من الشباب وقاموا بالتعدى على والده بالضرب، وتعرض للسحل من قبل الشباب المعتدى .

وناشد نجل المعتدى عليه، أن يتم التحقيق الكامل فى واقعة التعدى على والده، ومن قبلها التحقيق فى واقعة فساد الحصول على تراخيص مبانى لأراضى مخالفة وهو ما أدى إلى نشوب الأزمة .

من جانبة قال ابراهيم عبدالحميد ابو سالم، عجوز المنوفية الذى تعرض للسحل من قبل أربعة شباب تجردوا من الإنسانية وتعدوا علية بالضرب المبرح والسحل فى شوارع مدينة تلا، أنه تعرض للظلم نتيجة وقوفة أمام أخطاء وتعديات على الارض الزراعية بالبناء المخالف .

وأضاف العجوز، أن السبب الحقيقى وراء التعدى علية هة قطعة أرض زراعية ملاصقة لمنزلة نشب بسببها خلاف بينه وبين ملاكها لمحاولتهم البناء عليها بالمخالفة للقانون أكثر من مرة، ما أدى إلى تراكم المشاكل .

وتابع العجوز أنه يوم الواقعة فوجىء بنجل صاحب الارض يمر علية ويقوم بالبصق علية والتلويح له بيدة باشارات سيئة، فكان منه ان نهرة وقام بتوبيخة، وتطور الامر لضربة على وجهه، ففر بسرعة وجاء بثلاثة من أصدقائة يحملون اسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى والضرب وعندما حاولت الدفاع عن نفسى قاموا بالتعدى بقوة وسحلونى بالشوارع .فيما أكد مصدر أمنى أنه تم القبض على أثنين من المتورطين فى واقعة التعدى على عجوز وسحلة بدائرة مركزتلا بمحافظة المنوفية.

واستمعت نيابة قسم تلا بمحافظة المنوفية، إلى أقوال ابراهيم عبدالحميد ابو سالم، عجوز المنوفية الذى تعرض للسحل من قبل أربعة شباب فى شوارع مدينة تلا، والذى أكد أنه تعرض للظلم نتيجة وقوفة أمام أخطاء وتعديات على الأرض الزراعية بالبناء المخالف .