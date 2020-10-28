تأجيل دعوى لاعبة بالنادى الأهلى ضد الفنان أحمد فلوكس للمطالبة بتعويض 10 مليون جنيه

كتب أحمد حسنى

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد فلوكس، فى الدعوى القضائية التى أقامتها نيلى الشرقاوي، لمطالبة الفنان بتعويض قدره 10 مليون جنيه، على خلفية سب الفنان للشاكية التى رفضت حضور الفنان المغربى سعد لمجرد للقاهرة وتنظيمه لحفلة غنائية، لجلسة 4 نوفمبر.

وأوضحت أوراق الدعوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه بناءً على طلب "نرمين عادل محمود عبد المقصود" وشهرتها "نرمين الشرقاوى"، لاعبة ومدربة بالنادى الأهلى؛ تم إعلام الفنان أحمد فلوكس بإقامة الدعوى الجنائية ضده على يد محضر بمحل إقامته.

وكشفت أوراق الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2020، نشر الفنان أحمد فلوكس ، منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترحيب ودعم المطرب المغربى سعد لمجرد، إلا أنها اعترضت على الترحيب بسعد المجرد ، على إثر اتهامه بقضايا تحرش، فرد الفنان عليها مما تسبب فى تعرضها للسب والقذف على حد قولها، مما دعا كل المتابعين لصفحة الفنان على موقع التواصل الاجتماعى سب وشتم والتنمر على المدعية.

مما دعا المدعية لتحرير محضر بإثبات الحالة قيد تحت رقم 9604 لسنة 2020 إدارى العجوزة، وحيث أن المدعية هى طالبة بكلية الفنون التطبقية، وتعمل لاعبة ومدربة بالنادى الأهلى، وحاصلة على عدة جوائز وشهادات تقدير ولها متابعين، فقد أصابها أضرار مادية وأدبية من جراء فعلة المدعى عليه.

وعليه أقامت المدعية الدعوى القضائية، وطالبت الفنان أحمد فلوكس بتعويض قدره 10 مليون جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت المدعية جراء فعل المدعى عليه من سب وقذف، وتنمر ، وتحريض على التنمر، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.