الأردن يدين استمرار محاولة استهداف الحوثيين لمناطق فى السعودية

كتب أحمد عرفة

أدان الأردن استمرار محاولة استهداف الحوثيين لمناطق في السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ولا تزال جهود التحالف العربى فى اليمن تواجه طائرات الحوثيين، فى ظل اتهامات موجهة للحوثيين وإيران بانتهاج سلوك العصابات، حيث قال التحالف العربى فى اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، إنه تم تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف التحالف العربى فى اليمن أن محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس، وأوضح التحالف العربى فى اليمن، أن الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر يومية فى مأرب والجوف، كما وأكد التحالف العربى تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية.

وأضاف التحالف العربى أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التى تحاول استهداف المدنيين، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.