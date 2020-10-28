استطلاع.. سباق الرئاسة متقارب بين ترامب وبايدن فى فلوريدا وأريزونا

واشنطن (رويترز)

أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز إبسوس، ونُشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن السباق بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة جو بايدن أصبح متقاربا بشدة فى ولاية فلوريدا، كان نائب الرئيس السابق يحتفظ بتفوق طفيف فى الولاية قبل أسبوع.

وأظهر استطلاع آخر لرويترز إبسوس أن المرشحين يسيران كتفا لكتف فى ولاية أريزونا قبل أقل من أسبوع على الانتخابات المقرر إجراؤها فى الثالث من نوفمبر القادم.

ويركز استطلاع رويترز إبسوس على استطلاع آراء الناخبين المحتملين فى ست ولايات هى ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا. وسوف تلعب هذه الولايات دورا حاسما فى تحديد ما إذا كان ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أم أن بايدن سيخلعه من البيت الأبيض.

وأظهر الاستطلاع، الذى أجرى بين 21 و 27 أكتوبر تشرين الأول، حصول بايدن على 49 % من الأصوات المحتملة مقابل 47 % لترامب فى فلوريدا.

وأظهر استطلاع سابق تفوقا واضحا لبايدن فى تلك الولاية حيث حصل على 50 % مقابل 46 % لترامب، وإن كان هذا الهامش يقع على حافة نسبة هامش الخطأ التى حددها الاستطلاع.

وفى ولاية أريزونا حصل بايدن على 48 % من الأصوات المحتملة، مقابل 46 % لترامب. لكن هذا الفارق الطفيف يقع فى نطاق هامش خطأ الاستطلاع وهو ما يعنى حسابيا تساوى الاثنين تقريبا.