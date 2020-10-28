اليوم السابع
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اخلاء سبيل سائق ميكروباص تسبب في وفاة مواطن

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 11:41 م
اخلاء سبيل سائق ميكروباص تسبب في وفاة مواطن حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمني بأنه بشأن ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد سائقى الميكروباص بالإصطدام بدارجة نارية من الخلف بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع بتاريخ 17/8/2020 بين إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" قيادة أحد المواطنين مقيم بمركز كفر صقر" ودراجة نارية قيادة مواطن مقيم بندر كفر صقر مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية ووفاة شقيقه الذى كان يستقل الدراجة خلفه متأثراً بإصابته .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل قائد السيارة ، والتصريح بدفن جثة المتوفى.

 


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