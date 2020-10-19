زينب الغزالى تؤكد خفض أسعار الغاز خطوة إيجابية لخدمة الصناعة وتنمية الصادرات

كتب هانى الحوتى

قالت الدكتورة زينب الغزالى عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، إن الصناعة المصرية فى الوقت الراهن فى حاجة ماسة لمراجعة أسعار الطاقة للمصانع وتسعيرها وفقا للأسعار العالمية والدول المنافسة لمصر.

وأكدت أسعار الطاقة العادلة سيكون لها تأثير ايجابى ومباشر على تكاليف الإنتاج والتشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات نتيجة للمنافسة العادلة، مطالبة بضرورة تسعير الغاز وفقا للسعر العالمى بما يتراوح ما بين 2.5 دولار إلى 3 دولارات.

وأوضحت، دعم أسعار الطاقة للأغراض الإنتاجية والصناعية المختلفة يعزز من قدرة الشركات المصرية فى مواجهة تبعات أزمة كورونا كما تدعم صناعة الأثاث المصرى ضد المستورد فى السوق المحلى وتدفع صادرات القطاع إلى الأمام فى الوقت الحالى الذى اشتدت فيه المنافسة بين الدول على توفير منتجات اكثر تنافسية فى الأسعار.

كما أكدت عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن صناعة الأثاث المصرية تحظى باهتمام كبير لدا المشترين الدوليين وفى مختلف أسواق العالم نتيجة الجودة العالمية إلا أن الأسعار فى ظل الظروف الراهنة تشكل النسب الأكبر للمنافسة سواء داخل مصر أو فى الاسواق الخارجية خاصة فى أفريقيا.

وأضاف أن خفض أسعار الطاقة لمصانع الأثاث المصرى والمفروشات تخدم أهداف الدولة التنموية فى توفير فائض فى الإنتاج للمشاريع القومية فى مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمدن الجديدة، إضافة إلى زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق القارة الأفريقية والتى يمثل السعر فيها أهم آليات المنافسة.