اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الاثنين 19/10/2020 فى مصر

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الاثنين 19/10/2020 فى مصر حالة الطقس
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقسا مائلا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس حار على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية والرياح معتدلة.
 
 
كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.
 
ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية شمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 32
 
 
 
 
 
 
 
 

حاله الطقس

الأرصاد

الطقس

درجات الحرارة

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين تعلن صرف 58% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين تعلن صرف 58% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

5 نقاط تلخص أسباب انتصار الأهلي الكبير في الدار البيضاء

5 نقاط تلخص أسباب انتصار الأهلي الكبير في الدار البيضاء

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ15 جامعة

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

"الصحة" تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 90 مصابًا

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

10 آلاف و140 قاضيا رؤساء للجان فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية تحدد لجان المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 150 عضوا

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائية والإعدادية على قناة "مدرستنا"

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة