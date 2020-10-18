اليوم السابع
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13 سهماً تهبط ببورصة أبوظبى بأولى جلسات الأسبوع وسط تراجع 5 قطاعات

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:04 م
13 سهماً تهبط ببورصة أبوظبى بأولى جلسات الأسبوع وسط تراجع 5 قطاعات بورصه ابو ظبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 7.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.954 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 100 مليون درهم ليغلق عند مستوى 682.040 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 119.9 مليون سهم، بقيمة 610.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1511 صفقة.
 
وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.10%، 0.07%، على التوالي.
 
وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 7.81%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.38%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.94%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.78%، ثم سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 1.69%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 1.43%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 170.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.36%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة طيران أبوظبي، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، للإطلاع على أنشطة الشركة، ومناقشة حسابات الشركة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

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