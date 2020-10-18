وزير قطاع الأعمال: ندرس مقترحات 118 شركة فى اللائحة وتطوير شركة النصر للاستيراد

كتب عبد الحليم سالم

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إننى أتمنى أن أحصل على ردود مكتوبة من اللجان النقابية "118 لجنة لشركات"، لأنه لا يمكن مناقشة كل لجنة على حدى، كما أنه خلال أسبوعين ستخرج الصورة كاملة ولن يتأثر العمال، وهذا ما قلته لأحد العاملين بشركة مصر للألومنيوم وطلبت منه الانتظار لأنى لن أرد على 192 ألف عامل فردا فردا.. جاء ذلك خلال لقاء ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى أسامة كمال على قناة المحور.



وأضاف هشام توفيق، أنه سيجرى بحث نتائج واقتراحات الـ118 شركة، بحيث نعكف عليها في الوقت الذى نقوم فيه حاليا بالعمل على بعض الملاحظات، منها بدل الانتقال والأجر المتغير.



وحول شركة النصر للاستيراد والتصدير كان لها 16 فرعا في أفريقيا وبعض الفروع في الدول العربية وباريس بإجمالى 23 فرعا، من الستينيات، لافتا إلى أن الشركة كان فيها بعض الموظفون بلا عمل يتعلق بالنشاط، وبالتالي بدأنا في تطوير الشركة مع مطلع العام الجارى خاصة أن الشركة لم يكن لها ميزانية مجمعة.



وتابع: أننا عينا مجلس إدارة جديد في مايو الماضى وغيرنا من مفهوم الشركة للتسويق لكل القطاعات سواء عام أو خاص، وبالفعل اجتمعنا مع المجالس التصديرية وبعض الجهات وسنقوم بعمل كتالوج إلكترونى يضم أكثر من 25 ألف منتج، مع السعي لفتح فروع في العالم منها 4 مراكز، أو 5 في أفريقيا فقط وسيكون في كل فرع مدير مبيعات وسيكون هؤلاء من مواطني تلك البلاد للقيام بدور الوساطة والتسويق.



وأشار الوزير إلى أنه بعد نشاط الوساطة سنقوم بدور اللوجستيات والتأمين، لافتا لأن النظام الجديد سيعتمد على "سيستم" وليس على أفراد فقط، ومن خلال ناس على الأرض قادرة على تنفيذ ما نطلبه تزامنا مع إطلاق الكتالوج الإلكترونى خلال شهر وإجراء تغيير على العضو المنتدب والإدارة التنفيذية للشركة بعد أن انتهينا من اختيار أفضل 5 مخازن في 5 دول أفريقية.



وأوضح الوزير، أن هناك تنسيقا مع وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البرى بخبرات عالمية، بجانب التعاون مع عدة جهات منها الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى لتطوير مصنع النسر لإنتاج إطارات السيارات بمختلف أنواعها سواء الجرارات ومختلف المركبات لإنشاء مصنعين لإنتاج 5 ملايين إطار مركبة كمرحلة أولى، ثم رفعها لـ7.7 مليون إطار تمثل نصف استهلاك مصر السنوى من الإطارات.