اليوم السابع
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وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح ملتقي أولادنا

الأحد، 18 أكتوبر 2020 09:16 م
وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح ملتقي أولادنا وزير الرياضة
كتبت ياسمين يحيى و ندى مجاهد

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح ملتقي اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور خالد العناني وزير  السياحة والآثار، والأستاذة سهير عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة اولادنا، ونخبة من النجوم والفنانين وعدد من الشخصيات العامة.
 
أعرب صبحي عن سعادته بحضور ملتقي اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة في نسخته هذا العام والذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، موضحاً أن الدولة وعلي رأسهم القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بذوي القدرات الخاصة وتعمل وزارة الشباب والرياضة دائما للاستفادة من قدرات ومواهب ذوي القدرات الخاصة في شتي المجالات المختلفة، والعمل علي دمجهم في المجتمع المصري، كما تنسق وزارة الشباب والرياضة مع جميع الجهات من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة للشباب ذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم ومواهبهم.
 
تضمن برنامج الملتقي فقرة غنائية من الشابة هدير ماجد، أعقبها مشاركة امير وبحر من فريق بلاك تيما بفقرة غنائية، بجانب عدد من الفقرات الأخري.
 
 
الجدير بالذكر ان ملتقي أولادنا ٢٠٢٠ لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقام هذا العام في دورته الرابعة تحت شعار " وحشتونا" تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة الدولة للهجرة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة والآثار، التضامن الإجتماعي، ووزارة التخطيط.

وزير الرياضة

اشرف صبحى

ملتقى أولادنا للفنون

اخبار وزارة الرياضة

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