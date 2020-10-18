وزير التعليم العالى يؤكد بدء عمل 4 جامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة

إبراهيم حسان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن حجم المشروعات في مجال التعليم غير مسبوق داخل الدولة المصرية، وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 14 جامعة أهلية على أرض الوطن خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن القيادة السياسية تمنح التعليم "الأولوية" حاليا، رغم انشغالها بالعديد من الملفات الأخرى.



وأوضح الوزير، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبى والفنى، مبينا: "المدارس التكنولوجية التطبيقية يخرج منها الطالب إلى الجامعات التكنولوجية، ونستهدف الوصول إلى 25 جامعة تكنولوجية خلال السنوات المقبلة"، وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن هناك 4 جامعات دولية تعمل حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تعليقا على طالبة لم تحصل على أى من الرغبات التي كتبتها، إنها بالتأكيد كتبت شيئا خطأ في الرغبات، وطلب الوزير رقم هاتف الطالبة، وأضاف وزير التعليم العالى: لدينا أكثر من لقاح لكورونا نعمل عليه في مراحل متقدمة ولدى العاملين على اللقاحات ثقة كبيرة من التجارب الحيوانية، وقالوا "سنكون أول ناس تاخد هذا اللقاح".



وتابع: نحن في مرحلة أخذ الموافقات من هيئة الدواء ووزارة الصحة لاستخدام اللقاحات على الإنسان، وتحضير العينات الأولية للتجارب الإكلينيكية، وفى انتظار التصريح وسنبدأ فى تصنيع العينة الأولية فى خلال أسبوع، ونبدأ خلال أقل من أسبوعين في المرحلة الأولى.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعاليم العالى: أنه لا يوجد أى مبالغة فى الرسوم الجامعية، وقلنا إننا سنتحمل هذا العام رسوم بعض الخدمات المقدمة للطلاب، والتعليم الحكومى تعليم مجانى، وإذا تحدثنا عن 500 أو 600 جنيه فى السنة فلا تعتبر رسوما، ولا يوجد مجال للمبالغة فى الرسوم أو المصاريف.