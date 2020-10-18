نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية البنات ويشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية

كتب محسن البديوى

تفقد صباح اليوم الأحد، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات، والدكتورة مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب حرم كلية البنات جامعة عين شمس، حيث تابع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكلية داخل الحرم، وأيضا داخل المدرجات.

وشدد سعود على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن ذلك يعتبر أولى أولويات الجامعة للعام الجامعى الجديد، كما أكد على دور الاتحادات الطلابية فى توعية الطلاب خاصة الطلاب الجدد، وأن ذلك يأتى فى المقام الأول حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم وزملائهم.

وأكد على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الصحية التى من شأنها، أن تحمى الطلاب من تداعيات الموجة الثانية لكوفيد 19.

كما أوضحت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات، أن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة، حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعى والتشديد على ارتداء الكمامات.