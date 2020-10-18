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محمد الشرقاوى معاونا لوزير التعليم العالى للتمويل والاستثمار

الأحد، 18 أكتوبر 2020 12:46 م
محمد الشرقاوى معاونا لوزير التعليم العالى للتمويل والاستثمار الدكتور محمد الشرقاوى مساعد وزير التعليم العالى للتمويل والاستثمار
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارا وزاريا بندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوى، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، لشغل وظيفة معاون وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتمويل والاستثمار.

الجدير بالذكر أن محمد الشرقاوى حصل على درجة الدكتوراه فى البنوك والتمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، وحاضر بعدد من الجامعات البريطانية منها هيرويت وات، استراثكلايد، وإدنبرة، وهو أيضا عضوا بالجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، هذا فضلا عن مشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.

 


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