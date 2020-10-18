اليوم السابع
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مجلة mBio الأمريكية:14يوما من تعافى مريض كورونا شرط العلاج بالأجسام المضادة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 05:00 م
مجلة mBio الأمريكية:14يوما من تعافى مريض كورونا شرط العلاج بالأجسام المضادة الاجسام المضادة تتلاشى سريعا فى المتعافين من كورونا
كتبت إيناس البنا

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في ظل عدم وجود علاجات فعالة ومعتمدة لـ فيروس كورونا، عالجت بعض المستشفيات المرضى الذين يعانون من أعراض 19COVID الشديدة ببلازما الدم من المرضى المتعافين.

حيث تحتوي دماء المرضى المتعافين على أجسام مضادة تعمل ضد فيروس كورونا، في حين أن البلازما لم تظهر أي فائدة بعد في التجارب العشوائية، فإن بعض الدراسات الصغيرة تشير إلى أنها قد تقلل من شدة المرض وتقلل من وقت الاستشفاء.

هذا الأسبوع وفى دراسة لمجلة "mBio ، وهي مجلة تابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة ، أفاد الباحثون أن مستويات الأجسام المضادة في دم مرضى COVID-19 تنخفض بسرعة خلال الأسابيع التي تلت إزالة أجسامهم من الفيروس وتهدأ الأعراض.

تلاشى الأجسام المضادة سريعا
تلاشى الأجسام المضادة سريعا

 

وخلص المؤلفون إلى أنه إذا ثبت في نهاية المطاف أن بلازما النقاهة لها فائدة واضحة ، فيجب جمعها خلال فترة زمنية محددة بعد الشفاء،  ومع ذلك ، لا يمكن للمرضى المتعافين التبرع بالدم إلا بعد 14 يومًا على الأقل من هدوء الأعراض، لإعطاء الجسم وقتًا لإزالة الجزيئات الفيروسية.

فيما يلعب البروتين الشائك لـ =-CoV-2 دورًا مهمًا في مساعدة الفيروس على انتزاع وغزو الخلايا المضيفة، وقالت الدراسة، إن الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي للجسم ترتبط بجزء من هذا البروتين وتمنع قدرة هذا "المفتاح" على التعامل مع "القفل" الخلوي للمضيف ، مما يمنع الجسيم الفيروسي من إصابة مضيف الخلية.

تشير الدراسات السابقة إلى أن الأجسام المضادة ضد ارتفاع بروتين SARS-CoV-2 تصل إلى ذروتها بعد 2 أو 3 أسابيع من ظهور الأعراض.

أشارت النتائج المستخلصة من الدراسة، والتي شملت أكثر من 100 مريض ، إلى أن قدرة البلازما على تحييد الفيروس انخفضت بشكل ملحوظ بين 3 و 6 أسابيع بعد ظهور الأعراض.

في الدراسة الطولية الجديدة ، حلل الفريق الطبي،  عينات الدم التي تم جمعها كل شهر من 31 شخصًا تعافوا من COVID-19، ثم قاموا بقياس مستويات الجلوبولينات المناعية التي تعمل ضد بروتين فيروس كورونا S واختبروا قدرة الأجسام المضادة على تحييد الفيروس.

لاحظ الباحثون تباينًا على مستوى المرضى الفرديين، لكنهم حددوا انخفاض مستويات الجلوبولين المناعي G و A و M التي تستهدف موقع الارتباط بين 6 و 10 أسابيع بعد بدء الأعراض. خلال نفس الفترة الزمنية ، انخفضت بالمثل قدرة الأجسام المضادة على تحييد الفيروس.


الأجسام المضادة

بلازما النقاهة

فيروس كورونا

الاستجابة المناعية

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