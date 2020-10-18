كيف تتعامل مع حوادث السير؟.. وزارة الصحة توضح 3 خطوات آمنة "إنفوجراف"

كتب محمد سعودي

سلطت وزارة الصحة والسكان الضوء على الخطوات الآمنة للتعامل مع حوادث السير، وذلك من خلال نشر إنفوجراف مبسط يوضح ذلك، أشارت فيه إلى 3 خطوات آمنة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وعند الاستجابة لحالة طارئة في وساط الشارع يرجى اتباع 3 خطوات وفقا لما جاء في الإنفوجراف الذي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر، وفيما يلي هذه الخطوات:

- أوقف السيارة على مسافة آمنة وشغل الأضواء التحذيرية.

- ابقى بعيدا عن مسار السيارات السريعة (اعبر الشارع إذا تطلب الأمر ذلك ولكن بحرص شديد- ابعد الناس عن الشارع الرئيسي).

- كن متيقظا للسيارات من خلفك (اطلب من بعض المتواجدين التلويح بعلم من أجل توجيه وإيطاء حركة السيارات).



وزارة الصحة والسكان عبر تويتر

من ناحية أخرى، قررت وزارة الصحة والسكان، السماح بعلاج أى من العاملين لديها من الأطقم الطبية فى أى جهة صحية، وذلك وفقا لقانون التأمين الصحي.



وحسب القرار الذي حصل اليوم السابع على نسخة منه، تلتزم هيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمة الصحية لجميع العاملين بوحدات وزارة الصحة والسكان والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وكذلك مديربات الشئون الصحية بالمحافظات، طبقا لرغباتهم في تلقي الخدمة الصحية، بأي من مستشفيات الهيئة المذكورة.



ويتم الإحالة بخطاب مختوم من جهة العمل للمنتفعين الموجودين بالخدمة، أما المحالين بالمعاش فتتم الإحالة بموجب جواب من الهيئة وفي الحالتين بالمجان.