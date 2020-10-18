اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أكتوبر 2020 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فتح باب الترشيح لمجالس إدارات 15شعبة جديدة باتحاد الغرف التجارية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:04 م
فتح باب الترشيح لمجالس إدارات 15شعبة جديدة باتحاد الغرف التجارية الغرف التجاريه
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الاتحاد العام للغرف التجارية فتح باب العضوية والترشح لمجالس إدارات 15 شعبة عامه بداية من الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر حتى نهاية عمل يوم 19 نوفمبر المقبل ولمدة شهر، وذلك نظرا لانتهاء الدورة الحالية لمجالس إدارات تلك الشعب والتى تشمل الشعب العامة للحاصلات الزراعية ولمنتجى الإذاعة والتليفزيون والصيدليات وللأسمدة ولمستخلصي الجمارك وللمصوغات والمجوهرات وللسيارت وللصرافة ولإلحاق العمالة ولتجارة الورق وللأوراق المالية وللدهانات والمشغولات وللأجهزة والأدوات المنزلية وللفرانشايز وللنقل واللوجستيات.
 
كما وجه الاتحاد الدعوه لاعضاء الانشطه المذكورة الى الاشتراك فى عضويه تلك الشعب والترشح لعضوية مجالس إدارتها على أن يتم تقديم طلبات الاشتراك بمقر الاتحاد (4 ميدان الفلكى – باب اللوق – القاهره - الدور السادس) وسداد قيمة الاشتراكات للشعبة النوعيه المطلوب الالتحاق بعضويتها علما بأن اخر موعد لتلقى طلبات العضوية والترشيح لعضويه مجالس ادارات الشعب بنهايه يوم عمل الخميس 19نوفمبر المقبل.
 
وكانت الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت جلسة إجراءات لانتخاب مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 
وتم إجراء الانتخابات على مجلس إدارة الشعبة من خلال صندوق الاقتراع السري، بينما تم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية، حيث جاء الدكتور شريف الجبلي رئيسًا، وإسماعيل عبد العزيز نائب أول، وحسام علوان  نائب ثانٍ ومجدي الوليلي سكرتيرًا عامًا واحمد زكي  سكرتيرًا عامًا مساعدًا.
 
وطالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة الجديد بإعداد خطة عامة تفصيلية تتضمن الـ4 سنوات القادمة لخدمة هذا القطاع ودعم الصادرات المصرية.
 
وقال الدكتور شريف الجبلي خلال أول اجتماع للشعبة عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها أن العمل سيكون من خلال فريق متكامل وسيتم تشكيل مجموعة لجان تتخصص كل لجنة في ملف معين يستهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.

الغرف التجارية

اتحاد الغرف التجارية

الشعب النوعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق دورة إعداد شباب الخريجين لسوق العمل بالغرفة التجارية في الإسكندرية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:48 ص

محافظ دمياط تتفقد جناحى مدينة الأثاث والغرفة التجارية بآخر أيام معرض تراثنا

السبت، 17 أكتوبر 2020 03:42 م

حمدى النجار رئيسا لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:03 م

إقبال على معرض تراثنا قبل اليوم الأخير.. مشاركة لممثلي الحرف اليدوية والتراثية من أغلب محافظات الجمهورية.. ممثل الغرفة التجارية في دمياط يشرح أوجه استفادة 35 عارضا من الاشتراك.. وإعادة اكتشاف صناعة الفخار

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

المئات يحتشدون فى باريس للتنديد بالتطرف والإرهاب وللتضامن مع المدرس المذبوح

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربى بالأبطال الليلة

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

بن شرقى ينافس مصطفى محمد على لقب هداف الزمالك فى دورى الأبطال

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

20 معلومة عن الزمالك والرجاء المغربى قبل مواجهة الليلة فى الأبطال.. فيديو

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 18-10-2020

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

موسيماني يرفض تعديل خطة وتشكيل الأهلي فى مواجهة الإياب أمام الوداد

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

شاهد واتمتع.. 100 هدف لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة